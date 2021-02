En person i Ullensvang kommune i Hardanger har testet positivt for koronavirus. Tilfellet henger sammen med utbruddet i Ulvik.

Ordfører Roald Aga Haug sier til Hordaland Folkeblad at kommunen regner med at det vil bli flere, og det mistenkes at i hvert fall en person til er smittet.

Siden smittetilfellet kan knyttes til utbruddet i Ulvik er det stor mistanke om mutert virus.

I en pressemelding skriver kommunen at kriseledelsen vil møtes på kort varsel dersom situasjonen utvikler seg, og at innbyggere og næringsliv må være forberedt på at det kan bli iverksatt lokale tiltak.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot