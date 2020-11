Smitteutbrudd i Våler og Åsnes: Stenger skoler

Våler og Åsnes i Innlandet står midt i et smitteutbrudd etter at over 50 har testet positivt for korona. Nå stenger flere av skolene i kommunen.

82 nærkontakter av to koronasmittede personer er testet for viruset. Av disse har 53 fått påvist korona. I tillegg er ytterligere sju personer smittet fra en annen kilde, opplyste kommuneoverlege Rune Davidsen på kommunenes felles pressekonferanse mandag kveld. Nå innføres det en rekke tiltak for å få bukt med spredningen, opplyste kommuneoverlege i Åsnes og Solør Jorun Slettli. Barn på flere skoler skal nå i karantene i ti dager. Dette gjelder Vålbyen skole og Våler ungdomsskole, samt Sønsterud skole. På Åsnes ungdomsskole er 8. trinn i karantene i ti dager. Barneidretten i Våler og Åsnes holder også stengt i ti dager. Det samme gjør kulturaktiviteter. (©NTB)