Fem beboere på Nesoddtunet på Nesodden har fått påvist koronasmitte. 35 ansatte er satt i karantene.

Smitten kommer etter at det fredag ble kjent at en ansatt var smittet.

– Per nå har de smittede milde symptomer, men vi vet at sykdommen har et lengre forløp så disse beboerne blir fulgt opp tett, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) til Amta.

Kriseledelsen i kommunen og ledelsen ved sykehjemmet sitter i møter søndag.

(©NTB)

