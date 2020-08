Smitteutbrudd på treningssenter i Oslo

Over 300 personer må i karantene etter et smitteutbrudd på et treningssenter i Oslo.

Karantenen gjelder for alle som har trent på Crossfit Gamlebyen i perioden søndag 9. august til og med onsdag 12. august, skriver Oslo kommune i en pressemelding. Det er så langt ti smittede knyttet til dette utbruddet. Seks smittede har vært på treningssenteret, fire andre er smittet av disse seks.

