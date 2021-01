Smittevernlege i Bodø: – Riktig å gi Oslo vaksiner først

Det ville være riktig å prioritere steder med høyt smittetrykk og la byer som Oslo komme foran i vaksinekøen, mener smittevernlegen i Bodø.

– Det ville være et godt eksempel på samarbeid at man skulle slukke brannen først og fremst der det brenner, og ikke bruke vannet der det ikke er noe brann, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til VG.

Til nå er vaksineleveransene som har kommet til Norge, blitt fordelt likt mellom alle kommunene, basert på andel eldre. Det gjøres selv om noen kommuner knapt har smitte, mens andre sliter med store utbrudd.

Hagen peker på at det er minimal smitte i Bodø kommune og i regionen som sådan.

– Så jeg ville synes at det var rett og rimelig hvis vi måtte vente på vaksiner til fordel for at Oslo, eller andre som har et stort trykk, fikk flere vaksiner tidligere, sier han.

(©NTB)

