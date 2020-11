Smittevernlegen i Bergen har sagt opp

Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen har sagt opp jobben etter kun åtte måneder i stillingen.

Kommunen jobber nå med å finne Lølands erstatter, opplyser stedfortredende etatsdirektør Anne-Lise Hornæs til Bergensavisen.

Løland startet i jobben så sent som i mars. Men hun har ikke vært en del av den innerste krisestaben i kommunen.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier hun til BA.

