Smitteverntiltak også i julen – men du kan ha inntil ti gjester på julaften

Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men åpner for unntak på to av dagene til inntil ti gjester.

– Julen er jo en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Hun sier de er bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Derfor er det nødvendig med smitteverntiltak også i julen. Men det lempes på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt. Hovedregelen er at man begrenser det antallet mennesker man har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden. Regjeringen opprettholder derfor anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men åpner for inntil ti gjester på to av dagene. Solberg sier det alltid må være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Anbefalingene gjelder for hele landet.

Høytider

Sykdom

Medisin/Helse

