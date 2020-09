Smittevernveilederne for barnehager og skoler er justert

Kunnskapsminister Guri Melby (V) tydeliggjør rollene ved utbrudd og smittesporing i en justert utgave av smittevernveilederne for skoler og barnehager.

Endringene dreier seg om barnehagenes og skolenes rolle i utbrudd og smittesporing, oppfølging av sårbare barn og unge, råd om leirskole og tydeliggjøring av råd som for eksempel om bruk av munnbind.

I den oppdaterte veilederen kommer det tydelig fram at barnehage- og skoleeier skal sørge for et tilbud på dagtid til barn og unge med særlige behov eller som lever under vanskelige familieforhold.

– Det er også viktig å være oppmerksom på barn og unge som i en normal situasjon ikke ville vært utsatt. Skolene og barnehagene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et tilbud. Foreldre og elever skal ikke trenge å be om et slikt tilbud, understreker Guri Melby i en pressemelding.

(©NTB)