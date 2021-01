SMK: Unaturlig at statsministeren kommenterer dom som ikke er rettskraftig

Statsministerens kontor sier at det er unaturlig å kommentere en dom som ikke er rettskraftig etter at Laila Bertheussen fredag anket fengselsdommen mot henne.

Opposisjonen har krevd en beklagelse fra statsministeren for en uttalelse hun kom med før Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken for snart to år siden.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, sa Erna Solberg (H) den gang.

Men fredag ettermiddag sier SMK at det ikke er naturlig for statsministeren å kommentere dommen, siden den ikke er rettskraftig.

– I 2019 sa statsministeren at det ikke var riktig for henne å spekulere i hvem som sto bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkel Wara. Hun viste også til at politikere må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det oppleves som verre når familiene våre og stedet vi bor trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere. Disse formuleringene krever ingen beklagelse, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H).

