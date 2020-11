SMK vil ikke gi innsyn i tekstmeldinger fra før nedstengingen

Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.

Koronakommisjonen har mottatt alle meldingene mellom helsetoppene og regjeringen fra disse dagene, men SMK ønsker ikke at meldingene skal bli offentlige, melder NRK.

Tekstmeldingene kan blant annet vise om det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forkant av nedstengingen.

Opposisjonens helsepolitikere reagerer på at SMK ønsker å holde kommunikasjonen skjult for offentligheten.

– På et overordnet nivå bør offentligheten få vite hvordan regjeringen kom fram til så inngripende beslutninger, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener meldingene kan vise hvem som egentlig tok den reelle beslutningen av nedstengingen av landet. Hun mener Stortinget må få vite om det var et politisk og ikke et faglig vedtak.

– Vi må vite om det var helsemyndighetene som brukte smittevernloven, eller om det var regjeringens beslutning. Og det kunne SMS-ene gitt et bedre innblikk i, sier Toppe til NRK.

Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter opplyser til NRK at SMK mener at hensynet til at det internt på kontoret og mellom departementene og SMK skal være et rom for frie råd og innspill, må veie tyngre enn hensynet til offentlighet.

