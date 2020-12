SMS-kampanje skal hindre importsmitte

En omfattende informasjonskampanje skal hindre ny importsmitte etter jul. Utenlandske mobiler skal få en SMS med informasjon fra norske myndigheter, melder NRK.

Bekymring for en ny smittebølge ligger bak kampanjen.

– Nå som det er vesentlig mer smitte i Europa enn i Norge, så er det en risiko for at alle som reiser til utlandet for å feire jul, og som er i Norge i forbindelse med jobb, vil kunne ta med seg smitte tilbake etter å ha feiret med sin familie og sin slekt. Da er det veldig viktig at alle som kommer til Norge i januar, får informasjon om hvilke karanteneregler som gjelder, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

En SMS skal sendes til alle utenlandske mobiler før jul med informasjon på eget språk om karanteneregler og opplysninger om at det er straffbart å bryte reglene. En påminnelse om reglene skal sendes på SMS etter jul.

(©NTB)

