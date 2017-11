Snø og glatte veier: Her endte kjøreturen

Kjørte på sommerdekk.

Det var ved 08.00-tiden tirsdag morgen at ulykken skjedde i Skien i Telemark, skriver TA.

Ikke vinterdekk



Den uheldige billisten hadde ikke skiftet til vinterdekk, det endte med at vedkommende ikke kom seg så langt.

– Bilisten klarte ikke svingen på vei ned bakken ved Lundegata, og kjørte derfor rett fram og kolliderte i husvegg og gjerde, forteller TAs mann på stedet.

Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at politiet ikke har hørt om hendelsen når TA ringer.

– Vi vil sende ut en patrulje til stedet, sier operasjonsleder Lene Nordbø til TA.

Kort tid etter melder politiet på Twitter at det opprettes sak på forholdet.

Skien- kl. 0820: melding om bil som hadde sklidd inn i et gjerde, og videre inn i en husvegg, Hjellen. Bilen hadde sommerdekk. Vi oppretter sak — Politiet Telemark (@polititelemark) 14. november 2017

Dette er et kjent ulykkessted om vinteren, hvor det ofte skjer utforkjøringer.

Glatt i Sør-Norge



Det snør over store deler av Sør-Norge tirsdag morgen, og det meldes om glatte veier flere steder.

– Snøen faller stort sett på Østlandet vest for Oslo, i Telemark og på Sørlandet. Det går også noen snøbyger på Vestlandet, men her er mesteparten over, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt til NTB.

På forhånd har Meteorologisk institutt sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av snø i Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud tirsdag formiddag.

