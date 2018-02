Snø, vind og glatte veier skaper kaos i Rogaland

Vogntog uten kjettinger, busser og biler ute av kontroll og utålmodige bilister preget trafikken i Rogaland torsdag morgen. Utover dagen kan vinden øke kraftig.

–Vi har hatt masse telefoner om biler som kjører av veien, ikke kommer opp bakker, vogntog som sperrer veier og parkerer i krabbefelt, og mange folk som kjører seg fast i snøen. Det meste skjer sør for Sandnes men det er en del problemer i Stavanger også. Heldigvis har vi ikke fått melding om alvorlig personskade, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB.

På yr.no går det nærmest inflasjon i obs-varsel: Det ventes sør og sørøst liten til full storm på kysten, i fjellet og i utsatte fjorder og daler. Det blir fremdeles lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind, snø og snøfokk, særlig etter mørkets frambrudd. Snømengdene og vinden medfører spesielt stor skredfare.

Utålmodige

Til tross for at det er vinterferie og noe mindre morgentrafikk enn normalt, sto folk fast i kø i flere timer torsdag. Flere veistrekninger måtte stenges og bilberging forsinket ytterligere. På Ålgård oppsto det farlige situasjoner på E39, nord for Kongeparken, der et vogntog sto fast. Med dårlig sikt og superglatt vei forsøkte flere bilister å ta seg forbi.

– Vi oppfordrer folk til å være tålmodige og ikke ta slike risikofylte forbikjøringer, sier Randulff.

Hun ber også publikum holde seg oppdatert på vær og kjøreforhold. Utover dagen er det meldt økende vind, og tett snødrev i distriktet.

Langs hovedfartsårene er det flere steder meldt om vogntog som må stoppe for å sette på kjettinger.

Dårlig sikt og superglatt vei skapte problemer på E39 på Ålgård i Rogaland torsdag morgen.

Pakk tålmodigheten

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor melder om forsinkelser på Stavanger lufthavn Sola, og verre kan det bli.

– Det er norsk vinter, vi kan dette, så flyene går. Møt opp, men pakk med ekstra tålmodighet. Det er vind og tett snøvær, så vi må avise flyene og brøyte mye. Det gjør at det må påregnes forsinkelser, sier han.

