Snakker ut om spillet for å få Thorbjørn Jagland «ut av landet»

Tidligere ambassadør snakker ut om hva som skjedde da Thorbjørn Jagland ble leder av både Nobelkomiteen og Europarådet i 2009.

Tidligere statssekretær Morten Wetland letter på sløret overfor NRK Brennpunkt og sier arbeidet for å få Thorbjørn Jagland valgt som generalsekretær i Europarådet fra Arbeiderpartiets side også var kombinert med et ønske om å få ham ut av norsk politikk.

- Jeg rådet Berge til å organisere en omfattende reisekampanje for Jagland rundt i Europa for å presentere hans kandidatur. Så fikk vi ham samtidig ut av landet slik at han ikke fortsatte å skrive kronikker og uttalte seg om norsk politikk, sier Wetland om det som skjedde i 2008 til NRK.

Dobbeltrolle

Det var Bjørn Magnus Berge som fikk ansvaret med å lede kampanjen. Wetland var på dette tidspunktet FN-ambassadør i New York. Jagland hadde høsten 2008 gjort kjent at han ikke tok gjenvalg som stortingspresident. Like etterpå ble det også kjent at han var på vei til Nobelkomiteen. Da Ap nominerte Jagland som partiets medlem i nobelkomiteen var det ingen protester, slik det ble da Frp ville nominere Carl I. Hagen. Jagland fikk vervet mens han fremdeles var stortingspresident og kandidat til Europarådet. Han ble valgt til generalsekretær i Europarådet 29. september 2009. Dette var en uke før nobelkomiteen annonserte USAs sittende president Barack Obama som fredsprisvinner.

Morten Wetland, tidligere FN ambassadør, nå ansatt i First House.

- Min pinligste dag

Overfor NRK beskriver Wetland dette som en flau forestilling:

- Det var min pinligste dag i de årene jeg var FN-ambassadør. Det var et resultat av norsk provinsialisme: av medlemmer i nobelkomiteen som syntes tanken på å sitte til bords under festmiddagen med Obama var stas.

Til NRK viser Jagland til nobelkomiteens leder og til Stortinget og sier at han ikke har noen kommentar til saken.

