Listhaug: - Folk er drittlei av sexmeldinger og #metoo

STORTINGET, OSLO (Nettavisen): 20. mars gikk Sylvi Listhaug (Frp) av som justisminister. Bakgrunnen var hun fredag 9. mars la ut et bilde på Facebook av islamister med teksten:

«Ap mener terroristenes retigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

- Angrer du eller angrer du ikke på Facebook-meldingen?

- Jeg har gått videre, og er ferdig med den saken for lengst. Det er et tilbakelagt kapittel og nå som jeg er på Stortinget får jeg bedre tid til å følge opp barna, lage matpakke til dem og følge dem til skolen. Jeg bestemmer mye mer over min egen tid og det er herlig, sier Listhaug til Nettavisen.

Mange oppfatter innlegget som sterkt krenkende i lys av terroren på Utøya i 2011. Kort tid etter ble det kjent at hennes rådgiver Espen Teigen (Frp) også gikk av. Det er vanlig at rådgivere trekker seg når statsråden går av.

Det var Teigen som stod bak teksten som Listhaug godkjente før publisering.

Det ble også stor oppmerksomhet rundt Listhaug da hun måtte opp på talerstolen på Stortinget hele fire ganger for å beklage innlegget, før et flertall på Stortinget varslet at det ville komme et mistillitsforslag mot henne.

På tide å trekke seg

- For meg var dette riktig tidspunkt å gi meg med hensyn til familien. Man rekker ikke å kjenne på slike følelser som statsråd fordi det går så fort, men når jeg ser tilbake nå, setter jeg pris på min egen fritid og å kunne hjelpe til hjemme og avlaste min mann. De fire og et halvt siste årene har jeg overlatt hus og heim til ham. Det er klart det blir mye.

- Nå som jeg er på Stortinget og er mye friere, kommer jeg til å bruke mye tid til å treffe folk i hele landet som opplever ikke å få den hjelpen de trenger i helsevesenet og føler de treffer veggen.

Etter at hun måtte trekke seg som statsråd ble hun etter eget ønske plassert i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Sammen med partikollega Bård Hoksrud, er hun helsepolitisk talsperson i Frp.

Listhaug nekter å si så mye mer om Facebook-saken. Hun vil ikke uttale seg om at hun mente Stortinget var blitt en barnehage, heksejakten hun selv mener seg utsatt for, eller sine uttalelser om at hun var blitt kneblet.

Hun mener at det som skjedde, «skjedde for en grunn». Med dette refererer hun til sin kristne tro.

- Jeg har min barnetro, og tror alt skjer for en grunn. Det er det jeg vil si.

Når det gjelder helsepolitikk er hun mer som sitt vante jeg. Allerede i nær fremtid kan folk i hele landet få Listhaug som hjemmehjelp.

- Nå skal jeg bruke min slagkraft på helse og eldre. Det er så veldig mange der ute som blir behandlet dårlig og blir neglisjert. Disse har jeg lyst å hjelpe sammen med Bård Hoksrud. Vi skal være et team som går inn i enkeltsaker og skal hjelpe vanlige folk i møte med helsesystemet.

- Hvordan skal du gjøre dette?

- Vi skal støtte opp om de som er i en vanskelig situasjon og ikke får det de har krav på. Vi skal snakke med dem, forklare og bistå hvordan de skal handle i møte med systemet, og gi råd til hvordan de kan jobbe videre med sin sak.

- Noen av dem vi skal hjelpe er på sykehjem, noen er hjemme og får ikke komme på sykehjem og noen er kanskje feilbehandlet på sykehus. Vi får en rekke henvendelser per mail, det eneste som er synd er at vi får så mange henvendelser at vi ikke kommer til å klare å hjelpe alle. Men vi skal gjøre så godt som mulig.

Helsepolitiker Sylvi Listhaug forteller at hun får mange henvendelser fra frustrerte brukere av helsetjenester. Folk fra hele landet tar kontakt.

- Har dusjet og matet eldre

- Kommer du til å hjelpe til med praktiske gjøremål, som å gi trengende mat og kanskje en dusj?

- Jeg gleder meg kjempemye til å holde på med dette og jeg er ikke redd for å ta i et tak. Men vårt hovedanliggende er at vi skal hjelpe folk med å få hjelp i systemet. Men jeg har dusjet mange eldre folk og gitt dem mat da jeg i studietiden jobbet på aldershjem. Så det kan jeg når som helst rykke inn å gjøre også.

- Men jeg har ingen intensjon om å overta helsepersonells oppgaver. Men jeg er opptatt av å hjelpe enkeltpersoner i møte med systemet når de ikke får det de har krav på.

- Hva mener du er problemet i helsevesenet i dag? Er det for få ansatte? Brukes ressursene feil? Er bevilgningene til helsesektoren for lave?

- Jeg mener det er en sammensatt utfordring. Norge er et av landene i verden som bruker mest penger per pasient på helse. Frp mener det er mulig å bruke pengene bedre enn i dag og dette jobbes det med på sykehusene våre. Vi må jobbe for at Norge skal ta i bruk ny teknologi, nye behandlingsmetoder og medisiner raskere så vi kan redde flere liv.

I Norge er det Sivilombudsmannen som har ansvaret med å hjelpe den enkelte med å ivareta rettigheter i møte med forvaltningen. Dette er øverste klageorgan når det ikke har vært mulig å vinne frem med klager til for eksempel kommunen eller helseetaten.

- Er det greit at du som politiker går inn i enkeltsaker?

- Som politikere er vi ombudspersoner for vanlige folk. Da mener jeg det er riktig å gå inn i enkeltsaker og være engasjert i enkeltmennesker. Det er jo mye vanskeligere som statsråd fordi det er så mye til enhver tid å håndtere. Men her på Stortinget er jeg mye friere til å disponere min egen tid og gjøre den jobben jeg føler er nødvendig. Det gjør jeg i tillegg til å delta på gruppe- og komitémøter og i debatter.

- Å hjelpe enkeltmennesker er noe jeg kommer til å bruke mye tid på.

- I Norge har vi allerede en ordning med klagemuligheter og Sivilombudsmannen, hvorfor skal du som politiker gå inn i enkeltsaker?

- Jeg er helt sikker på at det er rom for at flere kan hjelpe enkeltmennesker. Det er ganske mange som opplever ikke å få det de har krav på og er i en vanskelig situasjon. Jeg tror at de er glad for at noen bryr seg. Det som blir problemet er å rekke å komme rundt til alle som trenger det, men vi har ikke noe måltall. Vi får se hvor mange det blir underveis og hjelpe så mange vi kan.

Listhaug er utdannet lærer, men jobbet på aldershjem i studietiden. Hun har også vært byråd for helse og eldreomsorg i Oslo i 2010 - 2011.

- Tiden på aldershjem var den beste i mitt liv. Jeg drev med stell og pleie og hadde ansvar for kjøkkenet. Jeg var en potet som ble brukt overalt.

Per 1. januar 2018 var det 422 kommuner i Norge. Frp har totalt 24 ordførere og varaordførere. I fire kommuner har de ordføreren. Listhaug lover at hun ikke bare skal besøke folk som trenger helsehjelp i kommuner som er styrt av Arbeiderpartiet (Ap) eller andre rød-grønne partier.

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skrev at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

- Hadde sendt rasende melding i retur

- Kommer du til å prioritere personer i rødgrønne kommuner, slik at du kan fremme kritikk mot opposisjonen?

- Nei, absolutt ikke. Dette handler om folk. Om de bor i den ene eller andre kommunen gir vi blaffen i. Vi er opptatt av folkene, ikke hvem som styrer. Vi ønsker å hjelpe de som har det vanskelig i møte med kommuner, helseforetak eller andre instanser som er involvert.

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet om grov seksuell trakassering av tidligere leder av Senterpartiet (Sp) Liv Signe Navarsete. I 2016 var ti Sp-politikere, åtte av dem med sentrale verv i politikken, på hyttetur i Åre i Sverige.

Klokken 00.25 natt til 21. februar tikket det inn en melding på Messenger til Navarsete:

«Vi har lyst på fitta di».

Blant hyttekameratene var 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe. Alle ti har benektet å stå bak meldingen, og torsdag ble forholdet anmeldt til politiet.

Den famøse meldingen har ført til at Borten Moe midlertidig har trukket seg fra sitt verv.

Listhaug har aldri selv opplevd å få en tilsvarende melding fra menn i det politiske miljøet, men er krystallklar på hva hun hadde gjort dersom det hadde skjedd, men er forsiktig med å uttale seg om den pågående trakasseringssaken.

- Dette får Senterpartiet holde på med selv, jeg har ikke lyst å mene så mye om det. Jeg har aldri mottatt noen slike meldinger og er glad for det. Hvis jeg hadde fått en slik SMS tror jeg at jeg hadde sendt en rasende melding i retur. Å gjøre slikt er helt uakseptabelt.

Nyhetsbildet i 2018 har vært preget av #meetoo-kampanjen i alle politiske partier på Stortinget. Størst oppmerksomhet har Trond Giske-saken i Ap fått, men også sexsaken med Ulf Leirstein (Frp) og Christian Tonning Riise (Høyre) har fått mye omtale.

Av andre negative saker for norsk politikk har også milliardsprekken på Stortinget og mistillitsforslaget mot Listhaug selv fått massiv oppmerksomhet.

- Jeg tror folk er innmari lei av sexmeldinger, #meetoo, stortingsgarasjen, mistillitsforslag og alt annet som ikke er politikk. Jeg tror folk er drittlei av det – for lengst. De får ikke høre om hva politikere er opptatt av i ulike saker.

- Folk er fed up, rett og slett.

- Ille med Støre som statsminister

Hvis det er én ting kontroversielle Listhaug ikke er lei av så er det å angripe opposisjonen, i særdeleshet partileder i Ap Jonas Gahr Støre.

- Mener du selv at din retorikk har en polariserende effekt på den politiske debatten?

- En del har stor glede av å vri og vrenge på det jeg sier, og tolker meg i verste mening. Men jeg opplever også at veldig mange gir meg støtte og sier de er glad for at jeg tør å ta opp debatt om vanskelige temaer som innvandring og integrering.

- Det er kjempeviktig at vi diskuterer vanskelige temaer, og det har jeg fått mye støtte for blant vanlige folk i hele landet. Jeg har fått mailer, blomster og andre støtteerklæringer. Det er et stort engasjement der ute.

- Nå gleder jeg meg til å jobbe videre for at Frp fortsatt skal sitte i regjering og at sosialistisk side med Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre ikke blir statsminister og tar over styring av landet. Det har ikke Norge godt av.

Den svenske forfatteren Åsa Linderborg uttalte tidligere denne uken til fagbladet FriFagbevegelse at det var liten eller ingen forskjell på sosialdemokratiet og den tradisjonelle politiske høyresiden. I fjor høst uttalte tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) at det var for liten forskjell mellom Ap og Høyre.

- Listhaug, hva er det du frykter med Ap og Støre?

- For det første vingler de så mye i alt de gjør. Spesielt i innvandringspolitikken har de vinglet fra det ene til det andre, og så dukker det opp en tredje person som har enda en mening. Han har også vist seg som en person som ikke setter ytringsfriheten spesielt høyt. Han ble hengt ut i saken med Vebjørn Selbekk og karikaturstriden hvor han beklaget til flere land.

- Senest i 2009 hevdet han i VG at ekstrem islamisme ikke var et problem i Norge. Vi har jo sett at titalls personer har reist til Syria og andre steder for å kjempe for IS og andre terrororganisasjoner.

Da Listhaug måtte trekke seg som justisminister begrunnet hun det blant annet med at alternativet med Støre som statsminister ville vært en katastrofe for Norge. Hadde hun ikke gått av ville mistillitsforslaget mot Listhaug på Stortinget vært et faktum.

Statsminister Erna Solberg (H) gjorde det klart at hvis Listhaug måtte gå, ville hele regjeringen gå av. Dermed kunne det vært duket for Støre og Ap til å regjere landet.

- Jeg synes fortsatt det er ille at Støre kan bli statsminister. Derfor er jeg også glad for at så ikke skjedde. Jeg kommer til å bidra på alle mulige måter i fortsettelsen til at han ikke skal innta regjeringskontorene.

- Her i Oslo styrer Arbeiderpartiet sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Vi ser jo at oppskriften er å bruke pisk, og at folk som har egen bil nærmest er persona non grata (uønsket person). Samtidig håver de inn skatter, blant annet eiendomsskatt. Jeg ønsker ikke et vanstyre som de har i Oslo med Støre for resten av landet, sier Listhaug.

- Til neste år er det lokalvalg, og jeg kommer til å jobbe for at vi skal få kastet så mange av de røde og grønne partiene ut av posisjon som mulig. De borgerlige må styre kommunene slik at vi kan redusere og kvitte oss med eiendomsskatten i flere kommuner.

Sylvi Listhaug er tilbake på Stortinget og jobber i hovedsak med helsesaker. Hun kommer likevel til å uttale seg friskt i debatten om innvandring og integrering.

- I Bergen, da det var borgerlig styre, var det også eiendomsskatt. Ifølge VG hadde to av tre blå kommuner eiendomsskatt i juni i fjor. Hvordan forklarer du dette?

- Det stemmer, men det har vært en voldsom økning etter kommunevalget i 2015 da Ap, Senterpartiet (Sp) og andre partier på venstresiden overtok styringen i veldig mange kommuner. Det er klart det vil være en bra start for Norge å stemme på et parti som jobber for å redusere og å fjerne eiendomsskatten.

Nei til bønnerop - ja til kirkeklokker

- Blir det ikke mindre penger til velferd ved å redusere eiendomsskatten?

- Det finnes mange eksempler på kommuner som på utmerket måte greier å gi et godt tilbud til sine innbyggere selv om de ikke har eiendomsskatt. Os kommune utenfor Bergen er et godt eksempel på det. De har drevet den kommunen knallbra i mange år. Så det er fullt mulig.

- Men Oslo, Bergen og Trondheim, for å nevne noen, kan vel ikke sammenlignes med en liten kommune som Os?

- Jeg tror at mange kommuner har noe å lære av Os selv om det er en mye mindre kommune enn de største byene. Oslo hadde ikke eiendomsskatt før valget i 2015. Etter at de rødgrønne innførte eiendomsskatt har sykehjemsplasser blitt lagt ned og bilister straffes.

Denne helgen har Frp landsmøte på Gardermoen. Flere kontroversielle forslag til resolusjoner (en politisk uttalelse) er fremmet. Deriblant forbud mot bønnerop, selv om det ifølge avisen Vårt Land ikke er noen moskeer i Norge som praktiserer bønnerop i dag.

Onsdag vakte det oppsikt da Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim uttalte at han blåser i om forbud mot bønnerop bryter med menneskerettighetene.

Listhaug måtte opp på talerstolen på Stortinget fire ganger for å beklage Facebook-innlegget som til slutt førte til hennes avgang som statsråd.

På Facebook var Listhaug raskt ute med å erklære sin støtte til Helgheim, men i intervjuet med Nettavisen er hun svært sparsommelig med å svare på i hvilken grad hun støtter forbudet og eventuelle brudd på menneskerettighetene.

- Bønnerop skal vi diskutere på landsmøtet så det er ikke noe jeg har så lyst å si noe om nå, sier hun.

- Bør vi også ha forbud mot kirkeklokker? De bråker jo også.

- Nå skal vi ha denne diskusjonen på landsmøtet, men kirkeklokker er noe vi har hatt i Norge i veldig, veldig mange år. Det er noe vi ringer inn julen med og er som en kulturtradisjon.

- Det var jo en begynnelse for kirken også, anser du ikke moskeer for å være en del av vårt «nye Norge»?

- Dette skal vi diskutere på landsmøtet.

Onsdag publiserte Nettavisen-blogger Mahmoud Farahmand et innlegg hvor han argumenterte for at innvandring er hovedårsaken til økt kriminalitet. Selv om Listhaug nå har helse som sitt hovedområde snakker hun velvillig om hvorfor hun mener innvandring og integrering er viktige temaer i den politiske debatten.

- Innvandring og integrering handler om hvordan Norge skal se ut om 20-30 år. Det handler om å få folk ut i samfunnet, ut i arbeid og om hvor mange som betaler skatt slik at vi kan opprettholde et solid velferdstilbud for hele befolkningen.

- Hvor mange som skal kunne hente ut ytelser, og hvor mange som betaler skatt henger nøye sammen. Dessuten viste SSBs valgundersøkelse at innvandring var den viktigste saken under fjorårets stortingsvalg.

Skyting i Oslo

I fjor høst besøkte Listhaug, da som justisminister, politiet på Manglerud og Mortensrud i Oslo øst. Under et intervju ble hun kalt «jævla rasist-jævel» av ungdommer med innvandrerbakgrunn.

Da hun deltok på et folkemøte på Holmlia, øst i Oslo i februar, fikk hun også kritikk av en lærer for at hun hadde en splittende retorikk i den offentlige debatten.

Bakgrunnen for Listhaug-besøkene i Oslo øst er vedvarende problemer hvor biler har blitt tent på, samt flere volds- og skyteepisoder. Tidligere denne uken meldte Dagbladet at totalt tolv personer er siktet i en sak med flere skyteepisoder.

- Jeg var sikker på at skyteepisodene i Oslo skulle gi seg da jeg gikk av som statsråd. Da jeg var på folkemøtet på Holmlia i februar fikk jeg høre at det var min retorikk som var problemet, sier Listhaug ironisk til Nettavisen.

Flere av de siktede har innvandrerbakgrunn. Listhaug mener Nettavisen-bloggeren Mahmoud Farahmand har rett i sin analyse om at økt innvandring bidrar til økt kriminalitet.

- Jeg tenker at han absolutt har et poeng. Vi ser det når det gjelder barnefattigdom, at det henger nøye sammen med innvandring. Det handler om foreldre som ikke er i jobb og som ofte har store barnefamilier.

- Hvis foreldrene har dårlig råd kan det være fristende å være med i gjengen som selger narkotika. Slik begynner mange i det små med kriminalitet, for å kunne henge med slik at de kan kjøpe klær og andre ting som gjør at de blir akseptert.

- Det er klart at disse tingene henger sammen, og det må vi tørre å snakke om. Jeg blir oppgitt når andre får dette temaet til å handle om retorikk og ikke om sak.

Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen. Begge trakk seg fra sine jobber i Justisdepartementet etter terror-innlegget på Facebook.

- Aldri akseptere svenske tilstander

Onsdag kveld publiserte hun et nytt innlegg på Facebook, som omhandlet en sak om at en 18-åring var alvorlig skadd etter en skyteepisode. Minst to mistenkte var da på frifot. Ironisk bemerket hun:

«Siden jeg gikk av er problemene bare blitt verre. Men nå har de politisk korrekte ingen å skylde på. Vi må aldri akseptere svenske tilstander i Norge!», skrev Listhaug.

Da Nettavisen intervjuet henne tidligere samme dag, påpekte hun at nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kom til å prioritere problematikken i Oslo øst høyt, og understreket at vi ikke hadde svenske tilstander i Norge i dag.

I høst gir Listhaug ut bok. Enn så lenge er hun svært sparsommelig med hva som kommer ut. Men bråk blir det.

- Jeg kan si at det blir en ærlig bok. Inntil da får dere bare vente og se.

