Snart kommer papirposer i KIWI

Papirposene skal komme i butikkene i mai.

I mai vil KIWI tilby papirposer i alle sine 652 butikker, som den første dagligvarekjeden i Norge. Ifølge bedriften har kundene etterspurt papirposer i lengre tid, heter det i KIWIs pressemelding mandag.

Det er ennå ikke klart hva papirposene kommer til å koste i butikkene, ifølge KIWIs kommunikasjonssjef.

- Prisen er ikke helt klar ennå, men de skal være konkurransedyktige, sier Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

- KIWI har også tatt grep for å gjøre plastposen grønnere. I 2016 gikk vi over til nye plastposer laget av 50 prosent resirkulert plast. Tiltaket førte til at KIWI sparte i snitt 2800 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslipp fra rundt 1 000 diesel- eller bensinbiler, forklarer Arvin.

Butikkkjeden mener papirposene skal bidra til å redusere platsforsøpling og bruken av plastbæreposer. Naturvernforbundet hyller Kiwis initiativ.

– Her viser KIWI at de forsøker å gjøre noe med det store problemet overforbruk av plast er. Vi håper forbrukerne tar dette godt imot, og velger papirposer over plastposer, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet i pressemeldingen fra Kiwi.

PAPIR: Slik ser de nye papirposene til Kiwi ut.

