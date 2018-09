Snøfall, men fortsatt store bevegelser ved Mannen

Farenivået ble fredag igjen økt til rødt ved fjellet Mannen i Møre og Romsdal. Natt til lørdag har nedbøren kommet som snø og bevegelsene har økt marginalt.

– Det har ikke vært store endringer i bevegelsene i fjellet. Det har kanskje vært en liten økning i det øvre, aktive området, der bevegelsene har vært på mellom fem og åtte centimeter i døgnet, opplyser vakthavende geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB lørdag morgen.

Da NVE valgte å høyne farenivået for det ustabile fjellpartiet Veslemannen til rødt fredag, hadde det blitt målt fire centimeters bevegelse i døgnet i den øvre delen og litt under en centimeters bevegelse i den nedre delen. Natt til lørdag var bevegelsene i den nedre delen omtrent uendret.

– I det nedre frontpartiet har bevegelsene vært mellom 0,5 og 1 centimeter i døgnet, sier Anda.

Snøfall

At bevegelsene ikke har vært enda større, skyldes først og fremst temperaturer like under null og at den varslede nedbøren har kommet som snø. Dermed har det ikke rent vann nedover i fjellet.

– Værvarselet framover og i neste uke tyder på temperaturer rundt null grader eller like under. Det skal komme en del snø i helgen og spesielt på søndag. Når temperaturen holder seg på nedsiden av null grader vil det ikke tilføres mer vann, mens potensialet for bevegelser er større dersom temperaturen ligger over. Det er temperaturen som blir avgjørende, sier geologen.

– Farevarselet ligger fortsatt på rødt og gjelder inntil videre, legger han til.

Oppgraderingen av farevarselet førte til at beboere i området nedenfor fjellet ble evakuert for tredje gang i år og for åttende gang siden 2014. NVE, politiet og ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune vil gi en oppdatering av situasjonen på en presseorientering på kulturhuset i Åndalsnes klokken 10 lørdag formiddag.

Slitsomt

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad sier det er slitsomt for innbyggerne med så mange evakueringer.

– Men vi visste tidligere i dag at det kunne bli rødt nivå. Situasjonen for de evakuerte er under kontroll. Nå må vi nok en gang smøre oss med tålmodighet, sier han til NRK fredag.

Veslemannen er det aktive partiet av det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal. Det siste året har Veslemannen forskjøvet seg mer enn to meter. Den nedre delen av partiet har flyttet seg 20 centimeter.

Torsdag i forrige uke var også beboerne evakuert. Da gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter. Totalt volum på Veslemannen er 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

