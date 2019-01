Snøkaos på Jæren – politiet ber folk la bilen stå

Politiet henstiller til folk om ikke å kjøre bil på sørvestlandet natt til søndag, med flere biler som står fast i snøkaoset og vanskelig for hjelpen å nå fram.

Politiet i Sørvest meldte på Twitter 23.37 at de utfordrende værforholdene på veiene på Jæren fører til kaos blant annet på fylkesvei 44 og 506.

– Flere biler står fast, og i samråd med hovedredningssentralen har vi kalt ut frivillige mannskaper for å bistå, opplyser politiet.

En knapp time senere ber de folk rett og slett holde seg unna veiene.

-Politiet henstiller om at man ikke kjører bil nå i kveld, og da spesielt på Jæren. Per nå foregår det en koordinert innsats for å få personer som sitter fast i bilene sine, ut, samt brøyte veier. Det er ikke meldt om umiddelbar fare, men de som sitter fast i bilene sine, må forvente å vente noe før de får hjelp. Alt tilgjengelig brøytemannskap er ute, men grunnet dårlig sikt er det krevende å få brøytet, opplyser politiet.

Veitrafikksentralen har alle brøytemannskaper ute. Den opplyser at strekningene fylkesvei 504 Varhaug – Bue, fylkesvei 165 Søyland – Kaffiholen, fylkesvei 147 Tjemsland–Ualand og fylkesvei 201 Bollested - Undheim i distriktet er stengt på grunn av uværet, og advarer:

– Obs! Jæren-området og sørover (Rogaland); Snø og vind, dårlig sikt. Vanskelig framkommelighet på grunn av snø som blåser ut i veibanen, heter det i meldingen på lørdagskvelden.

