Sønnens viktige vitnemål mot faren

Vitnemålet til den 13 år gamle sønnen snudde etterforskningen da Janne Jemtland forsvant. Onsdag fikk retten høre guttens opplevelser da moren ble drept.

Den eldste sønnen til ekteparet var den eneste som var hjemme i huset på Veldre nord i Brumunddal natta da foreldrene kom hjem fra romjulsfest i fjor. Gutten var fremdeles våken og fikk med seg at det oppsto en konflikt mellom de voksne.

– Foruten Janne Jemtland og tiltalte var det i tillegg én person til i dette huset, og hva han har sett hørt og opplevd, er selvfølgelig viktig, sa statsadvokat Iris Storås til NTB etter at retten var hevet.

Les mer: Sønnen til Janne Jemtland lå i senga da han hørte smell drapsnatten

Fire timer

I nesten fire timer onsdag fikk Hedmarken tingrett høre to vitneforklaringer som den nå 14 år gamle gutten ga til etterforskerne. Da det ene avhøret fant sted 2. januar, var Janne Jemtland fortsatt savnet, og alt arbeidet gikk ut på å finne henne. Det andre avhøret ble gjennomført fire dager etter at faren var pågrepet og siktet for drap, og liket var blitt funnet på bunnen av Glomma.

– Det første avhøret av sønnen var helt sentralt, men det var ikke før vi den 12. januar fant blodspor på eiendommen at vi fant grunnlag for å pågripe faren, sier Storås.

Siden sønnen er under 16 år, har det aldri vært aktuelt at han selv skulle møte i retten og vitne mot faren under drapssaken. Avspillingen av avhørene gjorde likevel et dypt inntrykk på alle i rettssal 9 i Hedmarken tingrett.

Aktor Iris Øsp Lydsdottir Storås i rettssalen i Hedmarken tingrett i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Åpen rett

Forsvarerne og den tiltalte faren ville at sønnens vitnemål skulle spilles av bak lukkede dører. Dette sa imidlertid tingretten nei til, og onsdag forkastet lagmannsretten mannens anke. Dermed fikk alle som var til stede i retten, se og høre guttens sterke og sammenhengende fortelling om hva han hadde opplevd natten da moren ble drept.

– Han var den eneste som var hjemme i huset. Spørsmålet er hva han egentlig har fått med seg, sier Jemtlands forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til NTB.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvordan han kan ha oppfattet ting. Det vil vi komme tilbake til i prosedyren, sier advokaten.

– Nødvendig korreksjon

Guttens bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, var ikke i tvil om at guttens forklaring burde gå for åpne dører.

– Tiltalte snakket om barna sine da han forklarte seg i retten. Det var helt nødvendig å få dette inntrykket korrigert ettersom det kom fram at faren har forsøkt å styre sønnen i hans forklaringer til politiet, sier Hansen.

På videoopptaket kunne retten helt på slutten av avhøret den 16. januar se at 13-åringen er tydelig sliten. Igjen og igjen har han fortalt hva han hørte natten da moren forsvant. Han innser at faren mest trolig er den som står bak.

Les mer: Janne Jemtland-drapet: - Det med Tinder-kontoen var dråpen

Les mer: Medier: Jemtlands ektemann ba kameraten skjule lik

Mest sett siste uken