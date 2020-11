Snø og vanskelig kjøreforhold flere steder i landet

Snø og glatte veier fører til problemer på veiene. Flere steder sperrer vogntog hele kjørebanene.

I Trøndelag melder politiet om vogntog som sperrer veien både ved Frostaporten og i Klæbu i Trondheim. De melder dessuten om problemer for flere vogntog like ved svenskegrensa i Meråker.

– Tre trailere står fast på E14 ved Rypetoppen. De står «vanskelig til» og kan komme brått på. Bilister i området må være oppmerksomme, skriver de.

Tidligere på dagen mistet et vogntog kontrollen og kjørte inn i et hus i Malvik. Ingen ble skadd i hendelsen.

På E6 i Dombås er fartsgrensen satt ned til 50 etter at et vogntog veltet og kjørte av veien torsdag ettermiddag. Over Strynefjellet er det nå kolonnekjøring etter at uvær stengte veien tidligere torsdag.

Også i Nordland melder politiet om vanskelig føre flere steder.

(©NTB)

