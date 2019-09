Snø ventet på fjellovergangene – Statens vegvesen ber folk la bilen stå

Folk som skal over fjellovergangene i Oppland mandag og tirsdag, bør vurdere å la bilen stå, oppfordrer Statens vegvesen.

De advarer om vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge mandag.

– Jeg vil si det så sterkt at folk bør la bilen stå i stedet for å kjøre flere av fjellovergangene mellom øst og vest, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen ved veiavdeling Oppland i en pressemelding.

Det er fare for snø i fjellet over 500 til 600 meter mandag. På Strynefjellet kan det komme opp mot 50 millimeter nedbør mandag og tirsdag – det betyr opp mot 50 centimeter snø. På Sognefjellet er det meldt opp mot 30 millimeter nedbør og sterk vind.

– Det er fare for snø i fjellet over 500–600 meter. Derfor er det viktig å følge med på vær- og føremeldinger, sier Stensrud.

Europavei 136 over Lesja og Bjorli, E6 over Dovrefjell og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet ligger også utsatt til for snøværet i fjellet. Det samme gjelder riksvei 3 over Kvikne, ifølge Vegvesenet.

Om folk skal ut på veien, er det vinterdekk som gjelder. Fjelloverganger kan bli stengt.

(©NTB)