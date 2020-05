Snøras stenger fylkesvei i Aurland

Fylkesvei 50 er stengt ved Østerbø Fjellstove i Aurland i Vestland etter at det har gått et snøras over veien.

Ifølge Vest politidistrikt er det ikke noe som tyder på at biler eller personer er tatt av raset. Entreprenør og politiet er sendt til stedet, og lavinehunder er også på vei for å sjekke ut raset, opplyser politiet. Det er fare for nye ras, og trafikanter som er i området, må derfor trekke seg unna, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter. Fylkesvei 50 går mellom Hol og Aurland. (©NTB)