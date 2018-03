Snøskred gikk over scooterkjører – mann hentet ut av Sea King

Berget ut av raset. Fraktes til sykehus.

(iFinnmark): En person skal være tatt i et 100 meter bredt snøras ved Holmvatn i Smalfjord i Tana kommune, melder Finnmark politiistrikt.

Nødetatene har rykket ut. Brannvesenet i Tana var tidlig på stedet, får iFinnmark opplyst ved 110-sentralen.

– Han var i nærheten da skredet gikk, så han kom seg fort til stedet.

– En person er tatt ut av skredet. Vi vet ikke noe om status der, men et Sea King helikopter fra Banak er sendt ut, sier redningsleder Jakob Carlsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) til iFinnmark.

Like etter melder politiet at personen som ble tatt ut av skredet er ved bevissthet.

– De som meldte inn skredet har funnet personen og hjulpet vedkommende ut, sier redningslederen.

LES OGSÅ: Mann fløyet til sykehus i Sea King etter snøskred i Finnmark

100 meter bredt

«Raset er ca 100 meter bredt, ble utløst av scooterkjøring. To snøscootere og to personer involvert. En tatt av raset.», tvitrer politiet.

Operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt forteller at mannen som ble tatt av skredet, ble grovet ut av den andre scooterføreren kort tid etter at raset gikk.

– Den andre personen er helt uskadd og varslet selv nødetatene, sier han til iFinnmark. Det skal ikke være noe som tilsier at andre har blitt skadet i raset.

Scooterløype

Det skal gå en scooterløype i området. Om scooterførerne var i løypa da skredet gikk, har ikke Øvergaard informasjon om.

– Men vi vil vurdere skredfaren og muligens stenge løypa, sier han til iFinnmark.

Klokken 13.36 melder politiet at mannen som ble tatt i raset, blir hentet ut av området med helikopter. Ved HRS opplyses det at foreløpig informasjon tilsier at mannen vil bli fraktet til Kirkenes sykehus av redningshelikopteret.

På stedet

iFinnmark har vært i området i Smalfjordbotn ved Holmvatn hvor utrykningspersonellet har etterlatt kjøretøyene. To politibiler med hengere og et militært kjøretøy er etterlatt ved veien.

– Vi har personellet oppe ved Holmvatn og nå jobber vi på stedet. Vi kommer til å avslutte her snart.

Les flere nyheter fra iFinnmark her.

Mest sett siste uken