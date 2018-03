Politiet fikk like før 18.30 melding om at det hadde gått et skred ved Kildal i nærheten av Storslett.

Luftambulansen og mannskap fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors har rykket ut, skriver Nordlys.

FUNNET: Redningsmannskaper tok seg inn i skredområdet.

En person med snøscooter er tatt av skredet, men vedkommende er funnet og er under behandling av helsepersonell. Klokken 19.24 melder politiet at personen som ble tatt av skred omkom, skriver avisen.

Politiet har ingen grunn til å tro at noen flere er blitt tatt av skredet.

Skadeomfanget er ukjent.

