Snøskred i Tromsø - en person skadet

Personen er hentet ut av skredområdet av luftambulansen.

(Nordlys): Like før klokken to kom det melding om et det gikk et snøskred over Solligården i Tromsø. En mann tidlig i 30-årene ble tatt av skredet.

Han var på tur med to hunder da han ble tatt av skredet. Vedkommende fikk bruddskader, og han ringte selv til politiet.

Helikopter fra UNN var lenge i området, og mannskap fra Røde Kors ble kalt ut.

Personen som ble tatt av skredet ble etter en stund hentet ut av redningsmann på helikopteret, mens to hunder ble igjen i fjellsiden.

- Vedkommende er moderat skadet og stabil, sier pressevakt Per-Christian Johansen på UNN til Nordlys klokken 16.00.

Hentet ut

Røde Kors og redningsmannskaper gjorde seg klare for å bidra i redningsaksjonen, men redningsmann på helikopteret klarte til slutt å hente ut mannen. Helikopteret landet like ved, og mannen ble fraktet på båre, til UNN med samme helikopter. Klokken 14.30 opplyser politiet at personen akkurat er hentet ut av området av luftambulansen.

Tidlig i aksjonen var det tett snø, og dårlig sikt i området, helikopteret måtte forsøke flere ganger før de kom inn til skredområdet.

- En redningsmann ble firt ned fra helikopteret og personen er hentet ut, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Kåre Munkvold.

Personen var på tur med to hunder da skredet gikk. Begge hundene skal ha overlevd skredet. Skredekspert vurderer nå om det er forsvarlig å starte søk etter hundene i området.

REDDET: Her blir personen som ble skadet i skredet hentet av helikopteret.

Ikke flere tatt

Politiet har ingen indikasjoner på at noen flere er tatt av skredet.

- Hvor stort er skredet?

- Det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Skredet kan ikke sees fra veien, sier Munkvold.

