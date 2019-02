Snøskred sperrer fylkesvei i Sogn og Fjordane

Innbyggerne i Oldedalen i Sogn og Fjordane er isolert etter at det har gått et snøskred over fylkesvei 724.

Skredet var så stort at det gikk over isen og opp på den andre siden av dalbunnen, men verken biler eller folk ble tatt, melder NRK. – Det er stor skredfare i området, og veien er stengt. Det blir gjort en ny vurdering lørdag klokken 9, opplyser Statens vegvesen. Ifølge innbyggere i Oldedalen som NRK har snakket med, fører de store snømengdene og vindforholdene til at det er fare for flere skred. Det ble stående mange biler på hver side av skredet etter at det gikk fredag ettermiddag. Veien ble ryddet for gjennomkjøring en kort periode før den ble stengt igjen. Les også: Mye trafikktrøbbel i snøværet (©NTB)

