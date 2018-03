Snøskred ved Gaustatoppen - lette med hunder og varmesøkende kamera

Fire personer utløste skred på Gaustatoppen. En klarte seg ved å flyte åå skredet.

RJUKAN (Telemarksavisa): Klokka 16.45 tirdag ble det meldt om snøskred ved Longefonntippen på Gaustatoppen i Tinn kommune i Telemark.

Skredet førte til full alarm og søk med hunder og varmesøkende kamera.

Rett før klokka 18 melder politiet på Twitter at søket avsluttes:

- Vi har snakket med skiløpere som utløste skredet i alt fire personer, en ble tatt , men klarte seg ved å flyte oppå skredet. De melder at det er ingen andre som ble tatt av skredet og vi avslutter aksjonen på stedet.

Det var klokka 16.10 at politiet mottok melding om et skred som var utløst mellom fylkesvegen og Gaustabanen.

- Vi har kalt ut alt av mannskaper for å søke i skredet, het det i meldingen fra politiet.

Klokken 17.14 ble det meldt at luftambulansen var på stedet og folk i området var i søk.

Klokka 17.30 ble det meldt at hundesøk var i gang og at politihelikopter flyr over området med varmesøkende kamera.

