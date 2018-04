Snøskredvarsel: For første gang er det meldt faregrad 5 i Nord-Norge

Advarer om stor snøskredfare i Nord-Norge. For første gang er det meldt faregrad 5

Det er Svartisen og deler av Helgeland i Nordland som er omfattet av dette ekstremvarselet, men også i resten av Nord-Norge er det svært stor snøskredfare denne helgen, skriver Nordlys.

– Det er den fuktige nedbøren som er ventet gjennom helgen som er hovedårsaken til at skredfaren i enkelte område kan bli ekstremt høy. Vi har et veldig svakt snølag svært mange steder, og kombinert med mye nedbør lørdag, som trolig kommer som regn, gjør det at situasjonen i fjellet kan bli svært ustabil og uforutsigbar, advarer seksjonssjef Rune Engeset i NVE. Det er varslet inntil 80 mm nedbør i de mest utsatte områdene på lørdag.

- Vær ekstra forsiktig

Når dette kommer på toppen av snøen som falt i de kalde og svært tørre periodene i februar og mars, gjør det situasjonen svært ustabil. Den tørre snøen er som sukker, og regn på toppen av dette kan utløse skred.

Skredfaren ligger på nivå 4 for store deler av Troms, og Engeset rår folk som har tenkt seg ut i terrenget i løpet av helgen om å være ekstra forsiktig, selv om de ikke beveger seg inn i de mest skredutsatte helningene eller områdene. Skred kan gå der man normalt ikke ser for seg at det er farlig. Situasjonen er så alvorlig at fylkesmennene i de tre nordligste fylkene er blitt varslet om situasjonen.

Store skred

– Vi regner dessuten med at når skredfaren er så stor at vi benytter faregrad 5, noe som er et historisk høyt nivå, så vil det innebære at eventuelle skred vil kunne bli svært store og nå veldig langt, lenger enn de normalt gjør. Derfor er det all grunn til å holde god avstand også til utløpsområder for skred, sier Engeset til Nordlys.

Snøforholdene har vært farlige i storparten av Nord-Norge i hele vinter, og med mye fersk nedbør vil faregraden etter alt å dømme øke de fleste steder, spesielt er lørdagen utsatt hvis værmeldingene slår til. Det har gått svært mange skred gjennom vinteren, og ekspertene regner det som sikkert at denne helgen ikke blir noe unntak.

– Været betyr selvsagt svært mye for utviklingen, blir det så mye fuktig nedbør som varslene tilsier, kan det bli svært farlig veldig mange steder, understreker Rune Engeset. I Nord-Troms er det ventet 15-20 mm nedbør, og det er ventet plussgrader helt opp til 800 meters høyde i deler av helgen.

