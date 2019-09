Søkene i Jølstravatnet har ikke gitt resultater

Søkene i Jølstravatnet i Jølster har ikke gitt resultater. En mann i 50-årene har vært savnet siden et ras i slutten av juli.

Tidligere søk i august med såkalt fjernstyrt ROV-ubåt avdekket det som etter all sannsynlighet er den savnede mannens bil. Funnet ble gjort på om lag 170 meters dybde og nesten 700 meter ut fra land.

Politiet opplyser i en pressemelding onsdag at de ikke kunne finne bilen da de søkte tirsdag på grunn av svært dårlig sikt i vannet. Det ble gjennomført to dykk med ROV-ubåt i to timer på hvert søk.

Selv om man vet hvor bilen ligger, har det ikke vært mulig å få verifisert at den ligger der på grunn av siktforholdene, skriver politiet i pressemeldingen.

