Sol og varme: Får vi se 30 grader?

Ny uke innledes med mer sol og varme, men nasjonaldagen kan bli kjølig.

Mer varme og sol venter oss denne uken, ifølge meteorologene. Spørsmålet er om vi får se 30 grader noen steder. Men utover i uka ventes temperaturene å falle raskt.

- De som har best utsikter er nok det sentrale Østlandsområdet - som Buskerud og Telemark. Varmerekorden fra i fjor ble satt i Sigdal i Buskerud med 31,7 grader 27. mai, så kanskje er det der de først får se 30 grader, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til Nettavisen mandag.

Statistikken viser at tidligste dato for tropevarme (30 grader) i Norge er 14. mai. Det skjedde på Kongsberg i 2000.

Høytrykk avløses av lavtrykk

Høytrykket preger store deler av landet. Også i Nord-Norge er det mye bra vær mandag, men det er altså Sør-Norge som peker seg ut, ifølge meteorologen.

- Men onsdag 16. mai venter vi et lavtrykk inn over Vestlandet og Midt-Norge. Vi venter at det har passert disse områdene torsdag, og at det vil ligge over Østlandet på nasjonaldagen, sier Fagerlid.

Nedbørsfeltet er ventet å komme mellom Agder og et stykke opp til Hamar først på dagen torsdag.

- Bunadsvær 17. mai

- Vi får altså en uke som innledes med veldig varmt vær, men så faller det som en stein, så det blir en nedtur, sier meteorologen.

- Det blir altså en 17. mai der varm bunad vil komme godt med?

- Ja, det blir det vi kaller bunadsvær, men dessverre med regn for enkelte.

Mandag innledes med fint og varmt vær mange steder, men lokal tåke først på dagen i sør og utrygt for ettermiddagsbyger, melder Meteorologisk institutt på Twitter mandag morgen.

Langtidsvarselet på yr.no viser de høyeste temperaturene Østafjells ved innledningen på denne uka. Værkartet for mandag er utstyrt med strålende sol både i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø mandag med de høyeste temperaturprognosene i hovedstaden; 24 grader.

Det ventes videre sol og temperaturer opp i 23 grader i Oslo tirsdag og onsdag og 22 grader og sol i Kristiansand tirsdag og 20 grader onsdag.

Dagens spørsmål blir uansett: Får vi 30 grader noen steder?

Fortsatt varmt i hele #Norge i morgen og mange får det enda varmere og det blir sol sol sol

