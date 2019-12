Sola-drapet: Navnet på drapsofferet er frigitt

Mannen som ble funnet drept på Regestranden i Sola mandag er Sigbjørn Sveli fra Bryne. Navnet offentliggjøres i samråd med familien.

Det skriver politiet i en pressemelding fredag.

Han er 44 år gammel og fra Bryne.

«Den avdøde var en positiv og smilende person. Han var omtenksom og brydde seg om andre. Rolig og snill. Veldig sosial og likte å snakke med folk. Mange i nærmiljøet kjente ham og kunne beskrive ham med disse egenskapene. Han var veldig hjelpsom og sa aldri nei hvis noen spurte om hjelp», skriver familien i et brev til mediene, ifølge NRK.

Sveli jobbet for Jæren industripartner og fikk tidligere i desember gullklokke for 25 års tjeneste.

Politiet skriver i pressemeldingen at de mener de har «god kontroll» på saken, og at etterforskningen blir nedskalert i løpet av helgen.

To personer i 20-årene er varetektsfengslet. De to er siktet for drap og medvirkning til drap. En tredje person blir framstilt for fengsling fredag, siktet for medvirkning til drap.

Sveli ble funnet død på Regestranden mandag. Han ble sist observert på et kjøpesenter på Bryne søndag ettermiddag.

Ifølge NRK mener politiet at mannen ble drept da de tre siktede prøvde å kapre bilen hans. Bilen ble funnet i sjøen utenfor Ølberg kai onsdag. Det er i nærheten av der Sveli ble funnet.

