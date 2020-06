Solberg: – For tidlig å felle noen koronadom

Statsminister Erna Solberg (H) sa på sin halvårige pressekonferanse at det er for tidlig å felle noen endelig dom over Norges håndtering av pandemien.

– Bedre er alltid mulig. Vi skal lære av koronakrisen. Vi arbeider med dette og har satt av 1 milliard i beredskapslagre for legemidler, og til å styrke fastlegeordningen og sykehusene, sa Solberg blant annet. (©NTB)