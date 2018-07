Solberg: – Like vondt sju år senere

– Sju år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa statsminister Erna Solberg (H) under minnemarkeringen.

– En skulle at det etter sju år skulle være lettere å høre navnene, men jeg synes det er like vondt hver gang de 77 navnene blir lest opp, sier Solberg til NTB.

– Vi må bekjempe hatet med kunnskap gjennom å sørge for at unge klarer å avsløre retorikk, hat og konspirasjonsteorier. Vi må også svare med at det er uakseptabelt, stille opp for hverandre og si fra, legger hun til.

Sjuårsmarkering

Statsministeren talte under markeringen i regjeringskvartalet søndag formiddag, på dagen sju år etter terrorangrepene.

– Da ble demokratiet vårt angrepet. Uskyldige mennesker ble drept i et forsøk på å ramme åpenheten, mangfoldet og tilliten som preger det norske samfunnet, sa Solberg.

Statsministeren trakk fram Erik Poppes Utøya-film, som kom tidligere i år, og flere kommende filmer.

– På den måten blir vi minnet om det som skjedde den grusomme fredagen i 2011. Det er vondt men det er viktig, sa hun.

Terroristen i et ekkokammer

Solberg minnet også om at vi lever i en tid som preges av falske nyheter og hatefulle kommentarer på internett.

– I dag vet vi at den høyreekstreme terroristen befant seg i et ekkokammer med meningsfeller som delte hans konspiratoriske verdensbilde. Et verdensbilde preget av fremmedfrykt og at det finnes et «oss» og et «dem» i dette landet. I dag ser vi de samme konspirasjonene i kommentarfeltene. Hatet lever fortsatt, sa Solberg.

– Flere av dem som overlevde, ble rammet av terroristens kuler. Nå opplever de også ord som rammer. Som har til hensikt å bringe dem til taushet, fortsatte hun.

– De som rammes av hets og hat, skal vite at de har oss alle i ryggen, slo Solberg fast i talen.

