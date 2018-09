Solberg: – Må regne med cyberangrep under NATO-øvelsen

– Vi må regne med at Russland eller andre vil teste oss med falske nyheter eller cyberangrep under høstens NATO-øvelse, sier statsminister Erna Solberg (H).

Forsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er blant dem som allerede har rustet opp for å håndtere cyberangrep og falske nyheter når 40.000 soldater samles for å øve i Norge fra 25. oktober til 7. november.

– Vi kan regne med at vi vil bli testet under øvelsen med cyberangrep, hybride hendelser og falske nyheter. Og Norge må som nasjon bli mer bevisst på hvordan andre finansierer og spiller, sier Solberg til NTB.

Krevende bevisstgjøring

Statsministeren sier Norge er «ganske godt rustet» – men mener at bevisstheten må ytterligere opp.

– Vi ser fra andre land at aktører forsøker å bygge opp etniske konflikter, spille på høyreekstremisme, islamsk ekstremisme eller andre ting som kan skape ubalanse i et samfunn. Ikke bare russerne, men også IS i sine områder, sier Solberg.

Norge kan ikke regne med å bli skjermet – særlig ikke når NATOs største øvelse på 16 år foregår på norsk jord.

– Som et liberalt samfunn som ønsker å ha ytringsfrihet og åpenhet, må vi også ha en forståelse for at noen bruker den åpenheten til å gjøre oss mer sårbare. Det er krevende, og det krever faktisk mer offentlig samtale om hva som foregår, sier statsministeren.

Kritisk holdning

NATOs militære toppleder i Europa, den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti, forventer at Russland vil forsøke å spre falsk informasjon om NATOs øvelse Trident Juncture.

I et intervju med VG nylig viste han til erfaringer fra andre øvelser i Øst-Europa:

– Da handlet det om falsk informasjon om formålet med øvelsene, spørsmålstegn ved soldatenes disiplin og befolkningens sikkerhet, sa Scaparrotti, som oppfordrer folk til å være kritisk til det de ser og hører.

Styrket beredskap

Kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret forteller at Forsvaret har styrket beredskapen basert på risiko- og sårbarhetsanalyser fra blant andre E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

– Det handler om vår evne til behandling, tilstedeværelse og reaksjonsevne. Det handler om å oppdage og analysere ting, evne til å respondere på det som måtte dukke opp og evne til å komme opp med alternative løsninger, sier han til NTB.

E-tjenesten, PST, NSM, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Cyberforsvaret og NATO vil ha et tett samarbeid og løpende utveksle informasjon med hverandre.

– Verdens øyne kommer til å være på Norge under Trident Juncture, på godt og vondt. Det er klart en økt fare for økt etterretningsvirksomhet under øvelsen. Det er rimelig å forvente at noen har interesse av å følge med på hva vi driver med. Det må vi gjøre grep for å håndtere, sier Grandhagen.

Andre farer

Under et foredrag på en konferanse i Oslo denne uken sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at ny teknologi både gir økte muligheter og økte sikkerhetsutfordringer.

– Tidligere hadde vi land, sjø og luft som domener. Nå har vi også cyber, rom og det elektromagnetiske spekteret. Den virkelige utfordringen, og muligheten, er at i tillegg til å være domener i seg selv, påvirker disse også de tradisjonelle domenene, sa Bakke-Jensen.

