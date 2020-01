Solberg: – Ville ikke risikere at norsk femåring døde i Syria

Statsminister Erna Solberg (H) ville ikke risikere at en syk norsk femårig døde, selv om moren har deltatt i Syria.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Solberg sier videre til TV 2 at saken er vanskelig fordi den inneholder store dilemmaer.

– Ingen av oss har ønsket å hente hjem IS-kvinner som bør straffeforfølges for ting som har skjedd i landet der de er, sier Solberg.

Hun understreker at dette dreier seg om et moralsk dilemma knyttet til sykt barn, som har en sykdom som er nødvendig å gi behandling for.

– Da har regjeringen flertall sagt at det dilemmaet må vi svare på den moralsk riktige måten. Da må vi hjelpe et norsk barn, selv om moren har sluttet seg til en organisasjon og deltatt i Syria på noe som vi ellers vil si er helt forkastelig, sier Solberg til kanalen.

