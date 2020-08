– Vi har et felles ansvar for å hindre at dette skjer igjen, sa statsminister Erna Solberg under minnemarkeringen i Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Angrepet på moskeen og tragedien i forkant var to uakseptable og meningsløse handlinger. Vi skal minnes sammen og fortsette med det viktige arbeidet alle må gjøre for å gjøre Norge til et fritt og trygt samfunn for alle mennesker, sier Solberg. Det er mandag ett år siden Philip Manshaus drepte stesøsteren sin og gikk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum. Han ble overmannet, og stesøsteren ble det eneste offeret. 22-åringen ble dømt til 21 års forvaring for ugjerningene, med en minstetid på 14 år. (©NTB)