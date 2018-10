Solberg besøkte Trident Juncture

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte NATO-øvelsen Trident Juncture på Røros og Rena lørdag formiddag.

Rundt 50.000 soldater fra 31 nasjoner deltar i NATOs største militærøvelse siden 2002, som avholdes i Norge fra 25. oktober til 7. november. I tillegg samler øvelsen 250 luftfartøyer, 65 skip og 10.000 landkjøretøyer.

Lørdag formiddag møtte statsministeren og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) NATO-admiral James Foggo, som er øverste sjef for Trident Juncture. Etterfulgt av besøk til Brigade Nord og Panserbataljonen i Røros-området.

På programmet sto også et møte med den multinasjonale styrken på Rena, bestående av soldater fra hovedsakelig Tyskland, Norge og Nederland.

NATO-øvelsen er den største som har vært i Norge siden den kalde krigens opphør. Formålet med militærøvelsen er å trene på kollektivt forsvar og flytting av store militære styrker under vanskelige værforhold.

Russlands ambassade i Norge har protestert mot NATO-øvelsen og mener den er av antirussisk karakter. Ambassaden viser til at deltakerne under øvelsen skal forberede seg på å trene under klimatiske forhold som ligner svært på Russlands klima.

Ifølge ambassaden har Russlands bekymring ikke blitt mindre etter at de har fått informasjon om at antall deltakende militære i siste øyeblikk har økt til 50.000 og at et atomdrevet hangarskip fra USA har blitt en del av øvelsen.

