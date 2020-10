Solberg: Et krafttak kan gi en normal julefeiring

Statsminister Erna Solberg (H) sier at et krafttak for å få ned smitten i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Etter smitteoppblomstringen den siste tiden ber Solberg folk anstrenge seg for å få ned smitten fram mot jul. Hun varsler nye tiltak og innstramminger neste uke. – Når vi nå velger å komme med flere tiltak neste uke, er det fordi et krafttak i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring med våre nærmeste. Det er noe jeg tror alle vil sette pris på etter dette året, sier Solberg. (©NTB)