Solberg: Et ønske fra Frp å ha begge nestlederne i regjering

Statsminister Erna Solberg (H) sier statsrådsskiftene kommer etter ønske fra Fremskrittspartiet.

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag takket statsministeren nylig avgått statsråd Kjell Børge Freiberg for samarbeidet og for innsatsen i regjeringen, og Sylvi Listhaug for innsatsen som eldre- og folkehelseminister.

Solberg sier at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg.

Solberg omtalte Listhaug som en ambisiøs statsråd.

– Når Sylvi går over til et helt nytt felt, kommer hun til å gå over til et felt som fortsatt er et veldig viktig felt i årene som kommer for Norge. Vi skal utvikle olje- og gassnæringen videre, sa statsministeren.

Solberg sa at Søviknes' tidligere arbeid vil komme godt med i jobben som eldre- og folkehelseminister.

– Terje Søviknes har vært i regjering før. Han er også godt kjent for sine svært mange år som ordfører i Os. Der har han jobbet for å få god eldreomsorg i kommunen. Disse erfaringene kommer til å være veldig nyttige når han skal jobbe videre med dette i regjeringen, sa Solberg.

