Solberg forstår ungdommens koronafrustrasjon

Statsminister Erna Solberg (H) har forståelse for at det kan være vanskelig å holde ut jo lenger koronatiltakene varer, spesielt for ungdommen.

Landet begynner sakte, men sikkert å løsne grepet etter at Norge nærmest stengte i midten av mars. Nå som vi ser resultater av myndighetenes grep, minnet statsministeren om at det er viktig at vi fortsetter å følge rådene som blir gitt.

– Det er viktig at vi holder fast på dette. For det skal ikke så mye til før vi får en økning i smitten, og at vi igjen må begynne å ta ned aktivitet igjen, sa statsministeren på den daglige oppdateringen om koronasituasjonen fredag.

På spørsmål fra Aftenposten innrømmet hun at det er krevende å kommunisere ut til folket at vi begynner å få kontroll – men at vi samtidig ikke må senke skuldrene. Denne uken åpnet barnehagene, og fra mandag åpner barneskoler, frisører og andre tjenester folk har savnet.

– Når vi sender de signalene, kan det hende at en del mennesker senker skuldrene og tenker at det nå er så lite smitte at vi kan bevege oss mer ut. Så ser vi at parkene blir litt fullere, og at folk kanskje blir litt mer bedugget i parkene. Da vet vi at det er litt vanskeligere å holde avstand, sa Solberg.

Hun fortalte at hun har stor forståelse for at trangen til å gjøre noe annet blir større jo lenger tid det går med koronatiltak – og at det kanskje ikke lenger er like stas med jobbpils på internett.

– Det har jeg forståelse for, men nå er vi inne i fasen «hold ut». Det er det viktigste. Og pass på, ikke spreng disse grensene, sa statsministeren før hun trakk fram ungdommen.

– Jeg skjønner særlig godt ungdom. Det er det året du er russ, det er det året du er 18, eller 16 eller noe annet. Det er den sommeren, sa Solberg.

– Noen av oss tenker at sommeren du er 59 kan du ta når du er 60 år, det er ikke så avgjørende.

(©NTB)