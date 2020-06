Solberg: Fortsatt fare for oppblussing av korona

Statsminister Erna Solberg la vekt på at faren ikke er over for nye utbrudd av koronasmitte da hun redegjorde for Stortinget fredag.

Solberg har selv bedt om å komme til Stortinget for å orientere om hva som har skjedd i den ekstraordinære situasjonen landet har vært i de siste månedene. – Norge har opplevd den alvorligste krisen siden andre verdenskrig. Regjeringen har iverksatt svært inngripende tiltak som har hatt store konsekvenser for alle deler av samfunnet, sa hun. Solberg sa at slå ned-strategien som ble valgt i en tidlig fase av utbruddet, langt på vei har lyktes. Men fortsatt er det fare for nye utbrudd, både nasjonalt og internasjonalt, advarte hun. – Regjeringen har derfor gått over til en kontrollstrategi. Testing, isolering og sporing vil fremover være viktig for å beholde kontrollen, sa Solberg. (©NTB)

