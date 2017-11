Solberg grillet i spørretimen om SSB-saken

Statsminister Erna i den muntlige spørretingen.

Opposisjonen krever klare svar fra statsminister Erna Solberg på hva det var som gjorde at den avgåtte SSB-direktøren ikke lenger fikk regjeringens tillit.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ga uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god nok. I spørretimen onsdag ba han Solberg klargjøre.

– Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Trakk i nødbremsen



Solberg viste til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

– Det var bekymring om planene ville gå utover statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

Støre lurte på om styringen av etaten har vært svak, når man ser hvilket drama som har oppstått de siste ukene. I en situasjon hvor det har vært ord mot ord, og spørsmål er stilt ved organisasjonens uavhengighet. Han utfordret Solberg til å svare klart og tydelig på hva det konkret var som gjorde at tidligere SSB-direktør Christine Meyer ikke lenger hadde tillit.

– På et tidspunkt var det klart at man ville implementer en ny reform i SSB før statistikkutvalget ville være ferdig med sitt arbeid. Da var det Finansdepartementet trakk i nødbremsen, sa Solberg.

Nei til forbud



Solberg (H) ble også spurt om de 10.000 fagorganiserte som onsdag streike rmor bemanningsbyråene.

Statsministeren avviser at et generelt forbud er veien å gå for å få bukt med sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, særlig i byggebransjen.

– Et forbud mener vi vil kunne bidra til at det blir for stengt, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Men vi er enige i at vi må finne løsninger, og det er vi innstilt på å gjøre, forklarte hun.

Solberg understreket at regjeringen har laget flere forslag som nå har vært på høring, for å gjøre noe med situasjonen.

– Det høres enkelt ut å lage et generelt forbud mot innleie, men det er også prosjekter som har behov for å ha innleie for å ta topper, understreket statsministeren.

- Frislipp



SV-leder Audun Lysbakken viste i sitt spørsmål til at 10.000 fagorganiserte onsdag går ut i streik mot bemanningsbyråene.

– Kravet er et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden. Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men liberaliseringen har ført til fullt frislipp, sa han i Stortinget.

Lysbakken ville vite om statsministeren vil bruke den muligheten hun har til å stanse det han beskrev som en håpløs utvikling innen byggebransjen rundt hovedstaden.

