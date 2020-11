Solberg: Grunnlag for bortvisning fra Norge hvis man ikke framviser negativ koronatest

Dersom utlendinger ved innreise til Norge ikke kan framvise en negativ koronatest, er det grunnlag for bortvisning, sier statsminister Erna Solberg (H).

På regjeringens pressekonferanse svarte helseminister Bent Høie (H) på spørsmål om arbeidere fra utlandet er unntatt regler for karantene ved ankomst fra røde land.

Reglene gjelder for alle utenlandske statsborgere som kommer fra utlandet, med få unntak. Unntakene kan gjelde folk som jevnlig pendler fra Sverige og Finland eller folk i kritiske samfunnsfunksjoner når det er nødvendig for å unngå liv og helse.

Ved innreise må man være i karantene i ti dager på egnet sted og framvise negativ koronatest i løpet av de siste 72 timene, ifølge de nye reglene.

– Og så må jeg understreke at det betyr at man ikke slipper inn i landet. Dette er grunnlag for bortvisning fra Norge hvis du ikke har dokumentert en slik test, skjøt Solberg inn.

Norske statsborgere må også i karantene etter å ha vært i røde land, men vil naturligvis ikke bortvises, understreker Solberg.

