Solberg gyver løs på Senterpartiets skolepolitikk

Statsminister Erna Solberg (H) anklager Senterpartiet for å ville reversere en skolepolitikk hun mener har gitt gode resultater.

Angrepet kom i Høyre-lederens tale til partiets felleskonferanse, som samler regjeringsapparat, stortingsgruppe, sentralstyre og ansatte ved inngangen til valgåret.

– Senterpartiet vil skrote femårig mastergrad. Sammen med sine rødgrønne venner vil de også fjerne kompetansekravene for tusenvis av lærere. Og senke kravene for å komme inn på lærerutdanningen. På toppen av det vil de egentlig heller ikke vite hvordan det står til i skolen, sa Solberg.

Hun viste til at både Sp og SV vil avvikle PISA-undersøkelsen. De to partiene vil også at nasjonale prøver skal gjøres om til utvalgsprøver, der ikke alle elever deltar.

– Det er ikke sånn at forskjellen forsvinner av at du lar være å måle den. Barna får bare et dårligere utgangspunkt fordi vi ikke vet hvor vi skal sette inn tiltak, mener Solberg.

(©NTB)

