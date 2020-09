Solberg: Høy terskel for å stenge skoler og barnehager

Terskelen er mye høyere nå enn tidligere for å stenge skoler og barnehager i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg ser at de kommunene som har brukt den type tiltak har gjort det ganske kortvarig, sier Solberg.

– Det har vært noen lokale tiltak hvor man stenger skolen for å få oversikten, legger hun til.

Hun påpeker at man nå har et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan man kan organisere skolehverdagen på en smittevernvennlig måte enn da tiltakene ble innført 12. mars.

– Det er en mye høyere terskel for å stenge skoler generelt i Norge nå, rett og slett fordi vi vet andre måter å drive skole på – særlig for de yngste elevene – uten at det blir stor smittespredning av det.

(©NTB)