Solberg: Ikke enig med Per Sandberg

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med tidligere Frp-nestleder Per Sandberg, som mener KrF bør holdes utenfor regjeringen.

Sandberg sa mandag til NRK at han er redd Frp må gi for mye i forhandlingene hvis KrF velger å søke seg inn i Solbergs regjering. Derfor mener han KrF fortsatt bør stå på utsiden.

– Jeg er ikke enig med Per Sandberg. Hele premisset for dette regjeringsprosjektet har vært et bredt firepartisamarbeid, sier Solberg til NTB.

– Dette har vært forpliktelsen vi alle har hatt hele tiden. Og det vet Frp også, sier statsministeren.

Frp-leder Siv Jensen svarer slik på spørsmål om hun er enig med sin tidligere nestleder:

– Vi går en spennende uke i møte, så får vi se hva Kristelig Folkeparti lander på. Og så tar vi det derfra.

KrFs ekstraordinære landsmøte, hvor partiet skal bestemme om de vil felle eller delta i Solbergs regjering, holdes fredag.

