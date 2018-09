Solberg ikke overrasket over at andre land driver etterretning i Norge

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke er forbauset over at russere, kinesere og andre land driver etterretningsvirksomhet i Norge.

Fredag ble en 51 år gammel russisk statsborger pågrepet og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. Solberg vil ikke gå inn i detaljer om selve saken.

– Jeg kan ikke mene mye om enkeltsak. Det er altfor tidlig å si om dette har noe å si for Norges forhold til Russland, vi må la etterforskningen gå sin gang, sier Solberg til VG.

Ifølge avisen svarer hun bekreftende på spørsmål om det bekymrer henne at etterretningsvirksomheten skal ha skjedd inne på Stortinget.

– Ja, samtidig er det sånn at vår etterretning har vært tydelig på at russere og kinesere og andre land driver etterretningsvirksomhet i Norge. De samler inn informasjon som er av interesse. Vi er ikke forbauset over at vi opplever at noen faktisk gjør det, sier statsministeren.

Til NRK opplyser hun at hun var orientert om hendelsen på Stortinget og den påfølgende pågripelsen på forhånd.

Solberg var søndag i New York sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i forbindelse med FN-uka. Søreide ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt saken påvirker forholdet mellom Norge og Russland.

– Nå er det en pågående etterforskning og det er det politiet som står for. Da mener jeg vi må være ryddige på det, og jeg vil ikke kommentere eller spekulere noe utover det, sier hun til NRK.

Hun ønsker heller ikke å kommentere om pågripelsen påvirker Frode Berg-saken, men sier UD vil fortsette arbeidet med å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte.

