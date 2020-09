Solberg: Kan bli aktuelt å fraråde reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen er klar til å gjennomføre flere inngripende tiltak om smitten øker. – Kan bli aktuelt med fraråde reiser i Norge.

Statsminister Erna Solberg er redd for at med økt smitte vet man ikke hvor smitten kommer fra, eller at lokale utbrudd kommer ut av kontroll. Da vil myndighetene gjennomføre mer inngripende tiltak.

– Vi er ikke der nå, men vi er forberedt på å gjøre det, hvis det er nødvendig.

Regjeringen har konkretisert en rekke tiltak, både nasjonalt, regionalt og lokalt, som kan slå ned nye utbrudd.

– Det kan bli aktuelt å skjerpe inn regler på hvor mange mennesker som kan møtes samtidig, og det kan komme sterkere tiltak

– Vi kan komme i en situasjon der regjeringen fraråder reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge, og at vi må gå tilbake til digital undervisning ved høyskoler og universiteter.

(©NTB)