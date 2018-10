– Det skal slås hardt ned på. Vi må ha ryddige forhold, sier statsminister Erna Solberg (H) om at Frps Mazyar Keshvari har levert fiktive reiseregninger.

– Alle sånne saker om at man ikke har fulgt lovverk bidrar til å svekke tillit. Samtidig tror jeg mange ser at enkelthandlinger fra enkeltrepresentanter ikke er representativt for politikerstanden i Norge. Men det er klart vi har ansvar for lover og regler og skal følge lover og regler, sier Solberg, som møtte norske pressefolk i Brussel torsdag.

Keshvari (Frp) innrømmer å ha fått utbetalt penger han ikke hadde krav på fra Stortinget, gjennom fiktive reiseregninger.

Solberg sier det er både Keshvaris og Stortingets ansvar å rydde opp.

