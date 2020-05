Solberg lover ny krisepakke til museene neste uke

Statsminister Erna Solberg (H) lover ny krisepakke til norske museer.

Den nye krisepakken vil gjelde museene som ikke kvalifiserte for støtte i den første krisepakken for kulturlivet, de som ligger over 60 prosent offentlig finansiering, skriver Bergens Tidende.

– Vi jobber på spreng for å finne løsninger for institusjoner som Kode, og det er en del av arbeidet med å dele revidert nasjonalbudsjett inn i to bolker. Det vil komme neste uke, forteller statsministeren.

Tirsdag kunngjorde kunstmuseet Kode i Bergen at de ville gå konkurs senest i oktober dersom de ikke fikk mer offentlig støtte. Museet står i fare for å miste en omsetning på opptil 30 millioner kroner.

